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Где смотреть "Вест Хэм" - "Манчестер Сити": расписание трансляций 1-го тура АПЛ

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"Вест Хэм" в первом туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге примет "Манчестер Сити". Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Лондоне и начнется 10 августа в 14:30.

Где смотреть "Вест Хэм" - "Манчестер Сити": расписание трансляций 1-го тура АПЛ

За всю историю команды между собой провели 109 матчей. 55 раз победу праздновала манкунианская команда, 37 - лондонская. Еще 17 поединков завершились вничью.

Все любители АПЛ смогут увидеть борьбу украинцев Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм") против Александра Зинченко ("МанСити") на ирландском телеканале Setanta Sports Ukraine, который с 1 августа начал вещание и в нашей стране.

Увидеть Setanta Sports Ukraine можно благодаря ОТТ-сервисам Megogo, Sweet TV, Divan TV, OLL.tv и YOUTV, где нужно оформить платную подписку.

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Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко вместе с "МанСити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок лиги, а в мае 2019 завоевал Кубок Англии.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Лондон
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Вест Хэм
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