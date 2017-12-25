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Выживший в авиакатастрофе вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом: опубликовано видео

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Голкипер бразильского клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольман, который выжил после чудовищной авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.

Бразильский вратарь отметился голом в качестве полевого игрока. Трогательный момент произошел на 63-й минуте встречи между командой друзей тренера сборной Бразилии Тите и друзьями наставника "Коринтианса" Фабио Карилле.

После результативного удара Джексона счет стал 4:3 в пользу команды Карилле, за которую играл Фольман. Сама встреча завершилась победой последних 5:3.

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Напомним, 28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба "Шапекоэнсе", летевший на финал Копа Судамерикана против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки "Шапекоэнсе". Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич решительно отказался от вратаря сборной Украины.

Объект
ФК Шапекоэнсе
Источник
Источник:lenta.ru
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