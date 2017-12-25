Выживший в авиакатастрофе вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом: опубликовано видео

Голкипер бразильского клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольман, который выжил после чудовищной авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.

Бразильский вратарь отметился голом в качестве полевого игрока. Трогательный момент произошел на 63-й минуте встречи между командой друзей тренера сборной Бразилии Тите и друзьями наставника "Коринтианса" Фабио Карилле.

После результативного удара Джексона счет стал 4:3 в пользу команды Карилле, за которую играл Фольман. Сама встреча завершилась победой последних 5:3.

This is amazing.



Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 24 декабря 2017 г.

Напомним, 28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба "Шапекоэнсе", летевший на финал Копа Судамерикана против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки "Шапекоэнсе". Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич решительно отказался от вратаря сборной Украины.