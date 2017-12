Выживший в авиакатастрофе вратарь "Шапекоэнсе" забил гол протезом: опубликовано видео

Голкипер бразильского клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольман, который выжил после чудовищной авиакатастрофы, забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.

Бразильский вратарь отметился голом в качестве полевого игрока. Трогательный момент произошел на 63-й минуте встречи между командой друзей тренера сборной Бразилии Тите и друзьями наставника "Коринтианса" Фабио Карилле.

После результативного удара Джексона счет стал 4:3 в пользу команды Карилле, за которую играл Фольман. Сама встреча завершилась победой последних 5:3.

This is amazing.



Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O