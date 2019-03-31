Выяснился сенсационный нюанс авиакатастрофы с Салой

Пилот Дэвид Айбботсон, управлявший самолетом, потерпевшим крушение с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой на борту, был дальтоником.

Эмилиано Салой и Дэвид Айбботсон

Как сообщает BBC Sport, ссылаясь на свои источники, из-за этого пилоту было запрещено летать по ночам, но разрешено днем. Cамолет Piper PA-46 Malibu был зарегистрирован в США, тем не менее, пилот имел разрешение управлять им на территории Европы.

Отмечается, что, согласно реестру американского Федерального агентства гражданской авиации, Айбботсону нужны были очки для дальтоников. О других проблемах пилота со здоровьем не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL

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