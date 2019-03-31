Выяснился сенсационный нюанс авиакатастрофы с Салой

Пилот Дэвид Айбботсон, управлявший самолетом, потерпевшим крушение с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой на борту, был дальтоником.
Эмилиано Салой и Дэвид Айбботсон
Как сообщает BBC Sport, ссылаясь на свои источники, из-за этого пилоту было запрещено летать по ночам, но разрешено днем. Cамолет Piper PA-46 Malibu был зарегистрирован в США, тем не менее, пилот имел разрешение управлять им на территории Европы.
Отмечается, что, согласно реестру американского Федерального агентства гражданской авиации, Айбботсону нужны были очки для дальтоников. О других проблемах пилота со здоровьем не сообщается.
Как сообщал OBOZREVATEL
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала бесследно исчез во время перелета из Нанта в Кардифф вечером 21 января.
28-летний футболист направлялся в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", став самым дорогим приобретением в истории валлийского клуба.
По данным СМИ, Piper Malibu исчез с экранов радаров через 50 минут после начала полета, а перед этим пилот запрашивал экстренную посадку.
Также в сети были обнародованы два сообщения Салы, сделанные им незадолго до предполагаемого крушения.
4 февраля самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернс.
8 февраля было поднято тело, в котором опознали пропавшего футболиста.
11 февраля эксперты назвали причины смерти Салы.
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