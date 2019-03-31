МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Выяснился сенсационный нюанс авиакатастрофы с Салой

1.7тЧитать материал на украинском

Пилот Дэвид Айбботсон, управлявший самолетом, потерпевшим крушение с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой на борту, был дальтоником.

Эмилиано Салой и Дэвид Айбботсон

Эмилиано Салой и Дэвид Айбботсон

Как сообщает BBC Sport, ссылаясь на свои источники, из-за этого пилоту было запрещено летать по ночам, но разрешено днем. Cамолет Piper PA-46 Malibu был зарегистрирован в США, тем не менее, пилот имел разрешение управлять им на территории Европы.

Отмечается, что, согласно реестру американского Федерального агентства гражданской авиации, Айбботсону нужны были очки для дальтоников. О других проблемах пилота со здоровьем не сообщается.

Новости
Эмилиано Сала: на похороны пришел лабрадор — трогательные фото

Как сообщал OBOZREVATEL

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Эмилиано Сала
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения