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Выхода не было: названа причина показа ЧМ-2018 в Украине

7.2тЧитать новость на украинском

Национальная общественная телерадиокомпания Украины была вынуждена продать права на трансляцию матчей Чемпионата мира-2018 телеканалу "Интер" из-за огромных долгов перед Европейским союзом вещателей.

Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор НОТУ Зураб Аласания.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на протесты радикалов и ряда политиков, телеканалы НТН и "Интер" продолжат показ матчей ЧМ-2018, в противном случае Украина получит новые штрафные санкции от Европейского союза вещателей, а в худшем случае останется без трансляций следующего мундиаля в Катаре.

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Он объяснил, что в 2012 году Национальная телекомпания Украины приобрела пакет прав на показ матчей чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

В 2013 году сублицензия была передана компании "Интер Медиа Групп" на показ половины матчей.

Однако после того, как НОТУ заявила, что не будет транслировать первенство в России, у нее появился долг перед Европейским союзом вещателей. Причем организация пригрозила Украине штрафами и, в случае неуплаты долга, лишением прав на показ ЧМ в Катаре.

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В результате НОТУ согласилась продать сублицензию на показ второй половины игр.

Аласания добавил, что таким образом долг перед европейцами удастся погасить до конца 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Интер" агитирует украинцев смотреть ЧМ-2018 в России.

Читайте все новости по теме "Бойкот чемпионата мира-2018" на Обозревателе.

Тема
Бойкот чемпионата мира-2018
Персона
Зураб Аласания
Место
Украина
Объект
телеканал Интер
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Комментарии
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Васильев Миша
Васильев Миша
Больные на всю голову
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А почему, собственно, нельзя показывать-то?Россия и Украина в состоянии войны не находятся, отношения не разорваны, торговля идёт вовсю.Потому что некоторые визжат про агрессию?
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Русский Солдат
Русский Солдат
А что не нравится этим "поцреотам". Не хотите, не смотрите. Выключил телевизор или переключил на другой канал, если ты идиот, почему все должны быть идиотами.
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Ivasyuk Nikolay
Ivasyuk Nikolay
русский солдат, на неправедном ПутиНа Украину продолжает глотать свою пыль и петь "...Боже царя храни..." или "..за совет народных комиссаров мы грянем...."...... каша с топором в твоем чугунке уже пригорела
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