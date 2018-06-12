"Вы – враги!" Футболист сборной России набросился на росСМИ

Нападающий сборной России Артем Дзюба жестко раскритиковал журналистов накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Игрок хозяев мундиаля назвал представителей российских СМИ врагами команды, предложив им уехать из страны.

"По телевизору такое показывают, что создается такой фон, будто вы – наши враги. Пока мы здесь, на берегу – еще ничего не началось – вам постоянно что-то не нравится. Говорят: "Круто в Аргентине, в Португалии". Ну тогда и езжай туда, зачем ты сюда приезжаешь? Хочу сказать, что смотрю сейчас на все, что происходит… Очень негативный фон. Турнир еще не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведете", – приводит слова Дзюбы Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о провале в подготовке сборной России к чемпионату мира по футболу 2018 года.