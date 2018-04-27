"Вы хоть понимаете?!" Легенду "Динамо" вывели из себя

Экс-защитник киевского “Динамо” Владислав Ващук на своей странице в Facebook разразился комментарием на тему методиуи легендарного тренера Валерия Лобановского. Его смутили предложения внедрить подобную программу подготовки на всех уровнях в украинском футболе.

"Я аж завелся, когда прочитал. Вы хоть понимаете – что это такое? Работа на пределе физических возможностей человека – в детских школах? Мало того, я твердо уверен, что как таковой системы Лобановского не существует, иначе бы все могли достигнуть тех же результатов, применив его систему тренировок. Есть феномен Лобановского – и точка", – написал Ващук.

Футболист вспоминает, что при Валерии Васильевиче были сумасшедшие физические нагрузки.

"Все делалось для того, чтобы мы, не обладая такой техничностью, как игроки ведущих мировых команд, могли за счет своей физической формы и правильной тактики игры играть с ними на равных. Смертельных случаев у нас не было только потому, что те, кто не тянул – уходили сразу. Использовать методику Лобановского в массах, для детей или для аматоров – нельзя категорически!" – дополнил Ващук.

Как сообщал "Обозреватель", некогда Владислава Ващука приглашали работать в "Манчестер Сити" скаутом