"Вы что, издеваетесь?" Вербич вскипел из-за "Динамо" - фотофакт

Словенский легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич опроверг информацию о бунте в столичной команде и желании покинуть клуб.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в "Динамо" очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь", – написал Вербич в Instagram.

Ранее издание "Главред" ссылаясь на свои источники сообщило, что легионеры Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд якобы хотят покинуть киевскую команду.

Позже сотрудник клубного телевидения ФК "Динамо", журналист Андрей Шахов-младший опроверг информацию о конфликте, назвав ее бредом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ ранее уже появлялась информация о непростой ситуации в "Динамо". В частности, известный телеведущий Игорь Цыганык утверждал, что многие игроки не в восторге от новых требований Михайличенко.

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