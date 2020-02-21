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21 февраля • обновлено в 16:20
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Вспоминая "Рому": названы шансы "Шахтера" на ответный матч с "Бенфикой"

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Донецкий "Шахтер", победивший в первом матче у "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:1, имеет высокие шансы на выход в следующую стадию. Об этом говорят данные статистики.

За все годы выступлений в еврокубках украинские клубы восемь раз начинали двухматчевое противостояние с домашней победы 2:1 и после этого в шести случаях (75%) сумели удержать преимущество на выезде, сообщает Sport.ua.

21 февраля 2018 года. "Шахтер" - "Рома" - 2:1

21 февраля 2018 года. "Шахтер" - "Рома" - 2:1

Правда, последний подобный случай произошел ровно два года назад и запомнился со знаком "минус". 21 февраля 2018 года "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл "Рому" – 2:1. Однако спустя пару недель римлянам хватило дома всего одного забитого мяча, чтобы выйти в четвертьфинал (1:0).

Что касается "Бенфики", то она за всю историю четыре раза проигрывала в первом матче в гостях со счетом 1:2. В двух случаях лиссабонский клуб сумел отыграться в родных стенах, а другие две попытки совершить камбэк были неудачными.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко остался недоволен судейством в Харькове, пройдясь по системе VAR.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Лига Европы
Теги
ФК Рома ФК Бенфика ФК Шахтер
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