Главная Новости
21 октября • обновлено в 20:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Все сложнее": тренер "Шахтера" сделал признание перед матчем Лиги чемпионов

781 Читать материал на украинском

Лидер донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили сможет принять участие в поединке третьего тура Лиги чемпионов с загребским "Динамо".

При этом наставник "горняков" Луиш Каштру отметил, что в составе его команды может произойти кадровая ротация, а выбор стартовых 11 игроков с каждой игрой вызывает все большие трудности.

Новости
"Просто слабый": Леоненко прошелся по экс-тренеру "Шахтера"

"Все сложнее": тренер "Шахтера" сделал признание перед матчем Лиги чемпионов

"Исмаили? Он готов к игре и тренировался в общей группе. Как я и говорил, у команды есть стартовый состав. Но не нужно забывать и про резерв, который также работает и старается. Я очень доволен своими ребятами, я уже проводил ротацию и мои подопечные показывали себя очень хорошо. Мне все сложнее и сложнее выбирать состав на игру, но ведь это же хорошо. Главное, чтобы ребята показывали хороший футбол", – цитирует португальского специалиста Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры опубликовали прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо" Загреб в третьем туре Лиги чемпионов.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Шахтер – Динамо Загреб" на OBOZREVATEL.

Темы
Шахтер – Динамо Загреб Лига чемпионов
Персона
Луиш Каштру
Теги
ФК Шахтер Динамо Загреб
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel