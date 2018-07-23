Вратаря сборной Украины ждет неожиданное продолжение карьеры

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль отдан на год в аренду в клуб "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии. Соглашение между сторонами подписано на год. В контракте есть опция полноценного выкупа по окончании срока аренды, говорится в сообщении на официальном сайте столичного клуба.

Минувший сезон Коваль начинал в основе "Динамо", но после ряда оплошностей и невнятных действий был переведен в запас. Зимой на полгода кипера арендовал "Депортиво". Там 25-летний вратарь места в основе также не занял. В первом матче он "привез" себе гол и заработал удаление.

Напомним, что Максим Коваль играет за "Динамо" с 2010 года. За этот период он провел за киевлян 107 матчей и часто ездил по арендам.

Новый клуб украинца "Аль-Фатех" занял пятое место в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок.