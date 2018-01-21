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Вратаря сборной Украины, который перешел в испанский клуб, "избили" на последней тренировке в "Динамо" - опубликовано видео

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Голкипер "Динамо" Максим Коваль, который накануне подписал арендный договор с "Депортиво" из Ла-Коруньи и до конца сезона 2017/2018 на правах аренды будет выступать в Испании, стал жертвой шутливого наказания от футболистов киевского клуба. После утренней тренировки вратарь попрощался с главным тренером команды, но просто так игрока сборной Украины не отпустили.

Вся команда построилась в два ряда, взяла в руки сложенные в рулон карематы и от души приложилась по спине прошедшего эту экзекуцию Максима. Видео "избиения" выложила пресс-служба "бело-синих" на своем канале в Youtube.

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Ранее "Обореватель" сообщал, что футболисты киевского "Динамо" Денис Гармаш и Артем Беседин решили проверить боксерские навыки друг друга накануне поединка второго тура Лиги Европыс "Партизаном". Игроки, выходя на предматчевую тренировку, устроили настоящий "махач".

Персона
Максим Коваль
Объект
ФК Динамо Киев
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