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5 октября • обновлено в 19:25
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Вратарь сборной Франции повторил ляп Филимонова и потерял сознание от боли

Вратарь сборной Франции повторил ляп Филимонова и потерял сознание от боли
Знаменитый футболист был срочно доставлен в госпиталь
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Вратарь сборной Франции английского "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустил курьезный гол и получил перелом руки.

Льорис в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона" не сумел удержать мяч, который по дуге летел к нему в руки и не представлял никакой голевой опасности.

Льорис упал и начал корчиться от боли. Медики выбежали на поле и принялись приводить потерявшего сознание футболиста в чувство. Пострадавшему дали кислород. Однако это не помогло и вратаря заменили.

Француз кричал от боли, когда покидал поле на носилках. Ему вкололи обезболивающее и отвезли в больницу.

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Подобный ляп допустил голкипер сборной России Александр Филимонов в матче отбора Евро-2000 против Украины. После удара Шевченко россиянин вышел с рамки и попытался поймать мяч, но упал и выронил его прямо за линию.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Уго Льорис
Место
Англия
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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