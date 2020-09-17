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Врачи "Динамо" не смогли понять, какую травму получил Цыганков

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
3,9 т.
Виктор Цыганков

За несколько дней до матча против АЗ в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков пожаловался на боли, которые мешают ему полноценно тренироваться.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, врачам киевского клуба не удалось определить характер травмы украинского футболиста, который пропустил поединок против АЗ и рискует остаться вне заявки на матч третьего тура украинской Премьер-лиги против "Львова". Игра запланирована на субботу, 19 сентября.

Напомним, что "Динамо" обыграло АЗ со счетом 2:0 и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с "Гентом". Бельгийский клуб победил венский "Рапид" за счет гола украинца Романа Яремчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно официальное расписание матчей киевлян против "Гента".

ФК Динамо КиевВиктор Цыганков
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