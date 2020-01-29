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29 января • обновлено в 21:59
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Официально: УПЛ объявила об историческом событии на матче "Динамо"

2.6т
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Впервые в истории украинского футбола на матче Премьер-лиги будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Украинская ассоциация футбола (бывшая ФФУ) опробует VAR в матче 19-го тура "Динамо" — "Ворскла", который состоится 22 февраля на НСК "Олимпийский". Начало — 17.00.

"После того, как "Динамо" и "Ворскла" согласовали между собой, что их встреча в 19-м туре пройдет не 23 февраля, как планировалось изначально, а 22-го числа, можно говорить о том, что именно этот матч станет первым историческим поединком УПЛ, на котором будет применена система VAR, - цитирует первого вице-президента УАФ Олега Протасова пресс-служба УАФ.

23 февраля VAR также будет задействован на матче "Шахтер" — "Десна", который начнется в 17.00 на ОСК "Металлист".

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Как сообщал OBOZREVATEL, впервые VAR в Украине было протестирован в матче чемпионата Украины среди 19-летних "Динамо" – "Карпаты". В этой игре арбитр поставил пенальти после просмотра VAR.

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Автор
Максим Богданов
Тема
ФФУ
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Ворскла
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