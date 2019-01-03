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Впервые в истории! Роналду установил уникальный рекорд человечества

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Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, побивший огромное колличество разнообразных рекордов на футбольном поле, на сей раз установил грандиозный рекорд в сети интернет.

Он стал первым человеком на планете, на страницу которого в Instagram подписались 150 миллионов человек.

Страница Роналду с рекордными показателями

Страница Роналду с рекордными показателями

Таким образом, Роналду стал абсолютным лидером в Instagram по количеству подписчиков. На втором и третьем местах — поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).

Селена Гомес и Ариана Гранде

Селена Гомес и Ариана Гранде

Среди спортсменов отметку более 100 миллионов подписчиков также преодолели форвард ПСЖ Неймар (108,9 миллионов) и нападающий "Барселоны" Лионель Месси (105,1 миллиона).

Самым популярным украинским спортсменом в Instagram является боксер Василий Ломаченко, на которого подписано 1 миллион 300 тысяч человек.

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Персоны
Криштиану РоналдуНеймарЛионель МессиВасилий Ломаченко
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