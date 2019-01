Впервые! Украинец Зинченко забил шедевральный гол за "Манчестер Сити": видео

Футболист сборной Украины Александр Зинченко забил первый мяч за "Манчестер Сити". Украинец отметился фантастическим дальним ударом в поединке Кубка Английской футбольной лиги против "Бертон Альбион".

В конце первой половины встречи Зинченко получил хорошую передачу от Лероя Сане и невероятным дальним ударом в девятку отправил мяч в ворота соперника.

35. The Ukrainian takes a big first-time swing from 25 yards out which deceives the 'keeper and drops beautifully into the net! What a way to open your goalscoring exploits with the Club! A thriller!



