Возвращение Лунина в "Реал": СМИ сообщили подробности

Мадридский "Реал" связался с "Вальядолидом" относительно возвращения украинского голкипера Андрея Лунина из аренды уже в январе.

Как сообщает Marca, мадридцы хотят найти для вратаря сборной Украины клуб, где он будет больше играть, однако отдать футболиста в аренду второй раз за сезон довольно проблематично – делом займется Федерация футбола Испании.

Андрей Лунин

"Реал" теперь намного тщательнее подойдет к выбору клуба для Андрея Лунина. "Сливочные" хотят, чтобы украинец получал постоянную игровую практику и не собираются повторять прошлые ошибки.

Напомним, что в подписании Андрея Лунина выразили заинтересованность три клуба, среди которых есть и один украинский, однако "Реал" собирается отдать приоритет испанской команде для того, чтобы Лунин находился на виду у тренерского штаба во главе с Зинедином Зиданом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее конкурент Андрея Лунина в "Реале" Тибо Куртуа оказался в эпицентре грандиозного секс-скандала.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!