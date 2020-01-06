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6 января • обновлено в 13:15
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Возвращение Лунина в "Реал": СМИ сообщили подробности

1.4т
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Мадридский "Реал" связался с "Вальядолидом" относительно возвращения украинского голкипера Андрея Лунина из аренды уже в январе.

Как сообщает Marca, мадридцы хотят найти для вратаря сборной Украины клуб, где он будет больше играть, однако отдать футболиста в аренду второй раз за сезон довольно проблематично – делом займется Федерация футбола Испании.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

"Реал" теперь намного тщательнее подойдет к выбору клуба для Андрея Лунина. "Сливочные" хотят, чтобы украинец получал постоянную игровую практику и не собираются повторять прошлые ошибки.

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Напомним, что в подписании Андрея Лунина выразили заинтересованность три клуба, среди которых есть и один украинский, однако "Реал" собирается отдать приоритет испанской команде для того, чтобы Лунин находился на виду у тренерского штаба во главе с Зинедином Зиданом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее конкурент Андрея Лунина в "Реале" Тибо Куртуа оказался в эпицентре грандиозного секс-скандала.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания
Теги
ФК Вальядолид Реал Мадрид
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