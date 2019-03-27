"Вот не*ер делать": Вацко подколол Люксембург за официальный протест по сборной Украины

Известный украинский комментатор Виктор Вацко с сарказмом отреагировал на новость о том, что Люксембург подал официальный протест в УЕФА на результат матча со сборной Украины в отборе Евро-2020.

Виктор Вацко Кадр из видео

"В истории с Мораесом не покидает голову мысль: в Люксембурге сами решили посчитать дни, проведенные Жуниором в Украине, или кто подсказал? Уже вижу картину: сидит такой президент федерации футбола Люксембурга с календарем и калькулятором и думает: "Вот не*ер* мне сегодня делать, то почему бы не посчитать, сколько же дней провел в Украине Мораеc", — написал Вацко на своей странице в Twitter.

Уже бачу картину: сидить собі такий президент федерації футболу Люксембурга з календарем і калькулятором і думає: "от нех₴₴р мені сьогодні робити, то чому б не порахувати , скільки ж днів провів в Україні Мораес"☝🏻🧐 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 26 марта 2019 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины по футболу может получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса.

В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.

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