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"Вот не*ер делать": Вацко подколол Люксембург за официальный протест по сборной Украины

3.4тЧитать материал на украинском

Известный украинский комментатор Виктор Вацко с сарказмом отреагировал на новость о том, что Люксембург подал официальный протест в УЕФА на результат матча со сборной Украины в отборе Евро-2020.

Виктор Вацко

Виктор Вацко

Кадр из видео

"В истории с Мораесом не покидает голову мысль: в Люксембурге сами решили посчитать дни, проведенные Жуниором в Украине, или кто подсказал? Уже вижу картину: сидит такой президент федерации футбола Люксембурга с календарем и калькулятором и думает: "Вот не*ер* мне сегодня делать, то почему бы не посчитать, сколько же дней провел в Украине Мораеc", — написал Вацко на своей странице в Twitter.

Новости
Украина на последней минуте вырвала волевую победу над Люксембургом в отборе Евро-2020

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная Украины по футболу может получить технические поражения 0:3 за первые матчи отбора Евро-2020 из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса.

В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.

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Темы
Люксембург - УкраинаЕвро-2020
Персона
Виктор Вацко
Тег
сборная Украины по футболу
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Boss Fima
Boss Fima
Вацко подколол Люксембург? Ты вообще кто такой, подкалывать Люксембург? Меркель или Трамп? Иди сортиры драй у поляков!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Boss Fima, очередной паРашный вылупок вылез из паРаши. Дегенерат кацапский - тут не рассея. Тут ни водки, ни ягеля нет. Алень, скачи в свой лес алений...
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Snigyr Maksym
Snigyr Maksym
Boss Fima, покажи пример, жопошник )
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