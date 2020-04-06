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6 апреля • обновлено в 13:44
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Восемь футболистов "Эспаньола" заразились коронавирусом

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Главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес заявил, что в его команде уже 8 игроков и двое тренеров заболели коронавирусом.

"У нас в "Эспаньоле" зафиксировано уже десять случаев коронавируса: у восьмерых игроков и двух тренеров. На протяжении двух дней мы всей командой жили в Жироне. Нам сказали, что у некоторых болезнь могла пройти без симптомов. Я уже давно не видел своих родителей и бабушку, потому что боюсь их заразить", – цитирует слова Фернандеса издание Sport.es.

Главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес

Главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес

Он также поделился своим мнением о досрочном завершении сезона в испанской Ла Лиге.

"Если бы я был эгоистом, я бы сказал, что не хочу заканчивать сезон, потому что в таком случае мы не вылетим из высшего дивизиона, но я хочу играть. Тем не менее, нынешняя ситуация не позволяет думать о футболе. Матчи можно проводить только тогда, когда здоровью игроков ничего не будет угрожать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер бывший тренер "Эспаньола" Бенито Жоанет.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Испании
Место
Испания Барселона
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