Восемь футболистов "Эспаньола" заразились коронавирусом

Главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес заявил, что в его команде уже 8 игроков и двое тренеров заболели коронавирусом.

"У нас в "Эспаньоле" зафиксировано уже десять случаев коронавируса: у восьмерых игроков и двух тренеров. На протяжении двух дней мы всей командой жили в Жироне. Нам сказали, что у некоторых болезнь могла пройти без симптомов. Я уже давно не видел своих родителей и бабушку, потому что боюсь их заразить", – цитирует слова Фернандеса издание Sport.es.

Главный тренер "Эспаньола" Абелардо Фернандес

Он также поделился своим мнением о досрочном завершении сезона в испанской Ла Лиге.

"Если бы я был эгоистом, я бы сказал, что не хочу заканчивать сезон, потому что в таком случае мы не вылетим из высшего дивизиона, но я хочу играть. Тем не менее, нынешняя ситуация не позволяет думать о футболе. Матчи можно проводить только тогда, когда здоровью игроков ничего не будет угрожать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер бывший тренер "Эспаньола" Бенито Жоанет.

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