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1 марта • обновлено в 20:01
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"Шахтер" сенсационно проиграл "Ворскле" в Премьер-лиге

9.9т
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"Шахтер" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" - 1:0.

Встреча на стадионе им. Бутовского стала первой проигранной игрой донецкого клуба в текущем сезоне национального первенства. Также "горняки" проиграли в чемпионате впервые с 11 августа 2018-го.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и раз за разом напрягали Шевченко острыми выпадами. Уставшего "Шахтера" практически не было заметно на поле. Хозяева агрессивно бежали вперед и на 30-й минуте добились успеха.

Алан Патрик завозился возле своей штрафной, Кулач навязал ему борьбу, мяч подобрал Скляр и великолепно отдал четко на ногу Степанюку, который покатил в пустые ворота - 1:0.

Во второй тайме игра перевернулась. "Ворскла" полностью ушла в оборону, изредка огрызаясь опасными контратаками. Одна из таких на 80-й минуте должна была заканчиваться голом полтавчан, но Кулач с 5 метров не попал в пустые ворота.

В концовке встречи гости остались в большинстве и попытались организовать штурм, однако ни к каким результатам он не привел. Последний раз "зеленые" огорчали "Шахтер" 6 лет назад (тогда счет был также 1:0).

"Ворскла" – "Шахтер" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 30 Степанюк.

Ворскла – Ризнык, Пердута, Чеснаков, Сапай, Кане, Ндиайе, Скляр, Пуцлин, Луизао (Баенко, 90), Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтер – Шевченко, Майкон, Хочолава, Кривцов, Дентиньо, Алан Патрик (Бондаренко, 46), Коноплянка, Тете, Марлос, Сиприано (Фернандо Педро, 82), Болбат (Додо, 60).

Предупреждения: Тете (36), Кривцов (50), Сиприано (51), Скляр (55), Степанюк (59), Пердута (63), Пуцлин (73), Якубу (78), Марлос (86), Луизао (88), Кане (89), Додо (89), Дентиньо (90).

Удаление: Скляр (84).

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Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Бенфикой" 3:3 и с учетом домашней победы 2:1 в первом матче вышел в следующую стадию турнира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Полтава
Теги
ФК Ворскла ФК Шахтер
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