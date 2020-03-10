"Вольфсбург" - "Шахтер": по матчу Лиги Европы вынесен суровый вердикт из-за коронавируса

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Донецк, Украина) из-за коронавируса пройдет без зрителей на трибунах.
Об этом сообщает Wolfsburger Nachrichten.
Отмечается, что город и клуб подтвердили эту информацию, но объявлений на официальных страницах пока нет.
Встреча состоится в четверг, 12 марта в Вольфсбурге на "Фольксваген-Арене". Начало – 22.00 по киевскому времени.
"Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге
Flickr: alexknip
Напомним, ранее в ФК "Вольфсбург" заверяли, что поединок против "Шахтера" не подвержен риску и встреча пройдет в обычных условиях, несмотря на эпидемию.
Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время немецкий клуб выступил с заявлением, касающимся ответного матча с "Шахтером" в Харькове, который пройдет 19 марта.
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