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10 марта • обновлено в 16:50
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"Вольфсбург" - "Шахтер": по матчу Лиги Европы вынесен суровый вердикт из-за коронавируса

3.4т
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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Донецк, Украина) из-за коронавируса пройдет без зрителей на трибунах.

Об этом сообщает Wolfsburger Nachrichten.

Отмечается, что город и клуб подтвердили эту информацию, но объявлений на официальных страницах пока нет.

Встреча состоится в четверг, 12 марта в Вольфсбурге на "Фольксваген-Арене". Начало – 22.00 по киевскому времени.

"Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге

"Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге

Flickr: alexknip

Напомним, ранее в ФК "Вольфсбург" заверяли, что поединок против "Шахтера" не подвержен риску и встреча пройдет в обычных условиях, несмотря на эпидемию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время немецкий клуб выступил с заявлением, касающимся ответного матча с "Шахтером" в Харькове, который пройдет 19 марта.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига Европы
Место
Германия Вольфсбург
Теги
ФК Шахтер ФК Вольфсбург
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