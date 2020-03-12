"Вольфсбург" - "Шахтер": онлайн видео голов Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в эти минуты играет матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольсфбурга".
Уже на 17-й минуте Жуниор Мораес открыл счет после навеса Исмаили и отскока от игрока "Вольфсбурга". Спустя 4 минуты украинская команда получила право на пенальти, но Коваленко бездарно исполнил удар, позволив голкиперу намертво забрать мяч в руки.
На 45-й минуте Вегорст не забил пенальти.
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"Вольфсбург" Германия – "Шахтер" Украина 1:1 (другий тайм)
Гол: 0:1 – 16 Мораес.
Вольфсбург – Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер, Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди.
Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.
Предупреждение: Вегорст (18).
Из-за пандемии коронавируса в мире УЕФА запретил посещение зрителями этой встречи, поэтому матч проходит при пустых трибунах.
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