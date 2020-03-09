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9 марта • обновлено в 20:58
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Вольфсбург – Шахтер: где смотреть онлайн и по какому каналу матч Лиги Европы

1.5т
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Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в четверг, 12 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

В Германии подопечные Луиша Каштру сыграют на выезде с "Вольфсбургом". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Вольфсбург – Шахтер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

"Шахтер"

"Шахтер"

Кроме того, трансляцию из Вольфсбурга в своей эфирной сетке запланировали белорусский вещатель "Беларусь 5" и российский "Матч! Футбол 3".

Отметим, что накануне донецкий "Шахтер" в невероятной перестрелке с семью голами переиграл "Колос" в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли радикальное решение по матчу Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига Европы
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтер
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