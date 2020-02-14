Во время секса: Роналду занял второе место в необычном рейтинге

Британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался на втором месте.

Как сообщает агентство The Sun, компания Free Super Tips провела опрос среди более двух тысяч фанатов и узнала, что 26% из них в процессе полового акта думают о бывшем игроке "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвиде Бекхэме. На второй позиции оказался пятикратный обладатель Золотого мяча Роналду, о котором вспоминают 20% респондентов. На третьем месте оказался нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн с 16% голосов.

Криштиану Роналду PopSugar

Кроме того, треть всех опрошенных болельщиков призналась, что выигрыш их любимой командой чемпионского титула принес бы им больше позитивных эмоций, чем секс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду обошел Дэвида Бекхэма по уровню заработка в Instagram в 2019 году.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!