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14 февраля • обновлено в 15:14
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Во время секса: Роналду занял второе место в необычном рейтинге

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Британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался на втором месте.

Как сообщает агентство The Sun, компания Free Super Tips провела опрос среди более двух тысяч фанатов и узнала, что 26% из них в процессе полового акта думают о бывшем игроке "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвиде Бекхэме. На второй позиции оказался пятикратный обладатель Золотого мяча Роналду, о котором вспоминают 20% респондентов. На третьем месте оказался нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн с 16% голосов.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

PopSugar

Кроме того, треть всех опрошенных болельщиков призналась, что выигрыш их любимой командой чемпионского титула принес бы им больше позитивных эмоций, чем секс.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду обошел Дэвида Бекхэма по уровню заработка в Instagram в 2019 году.

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Харри Кейн Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Манчестер Юнайтед Реал Мадрид ФК Ювентус
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фил филька
фил филька
речь точно о болельщиках а не болельщицах?)
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