Вне законов физики: в сети вспомнили величайший гол в истории футбола

В этот день, 3 июня, ровно 19 лет назад, бразильский защитник Роберто Карлос забил величайший гол в истории футбола. На 22-й минуте при счете 0:0 в в товарищеском матч против сборной Франции, бразильский игрок отметился фантастическим ударом с 35 метров.

Мяч полетел по параболической траектории и влетел в левый от вратаря угол рикошетом от штанги. Вратарь сборной Франции Фабьен Бартез лишь проводил мяч взглядом.

Футбольные эксперты считали, что этот удар противоречит закон физики. Однако исследователи вывели формулу этого удара. Дело в том, что Роберто Карлос ударил по мячу сильно и придал ему достаточное вращение. И самое главное, что удар наносился с дальней дистанции

Этот же удар, но с другого ракурса:

Ранее "Египетский Месси" забил фантастический гол "Роме" в полуфинале Лиги чемпионов.