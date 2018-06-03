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Вне законов физики: в сети вспомнили величайший гол в истории футбола

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В этот день, 3 июня, ровно 19 лет назад, бразильский защитник Роберто Карлос забил величайший гол в истории футбола. На 22-й минуте при счете 0:0 в в товарищеском матч против сборной Франции, бразильский игрок отметился фантастическим ударом с 35 метров.

Мяч полетел по параболической траектории и влетел в левый от вратаря угол рикошетом от штанги. Вратарь сборной Франции Фабьен Бартез лишь проводил мяч взглядом.

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Футбольные эксперты считали, что этот удар противоречит закон физики. Однако исследователи вывели формулу этого удара. Дело в том, что Роберто Карлос ударил по мячу сильно и придал ему достаточное вращение. И самое главное, что удар наносился с дальней дистанции

Этот же удар, но с другого ракурса:

Ранее "Египетский Месси" забил фантастический гол "Роме" в полуфинале Лиги чемпионов.

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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Сумно від Фрази "просто вдарив сильно"-пробачте але т.з. журналіст міг би на уроці фізики познайомитися із силою,що виникає при закрученні мяча чи кулі при якому виникає перепад тиску з обох боків мяча від налітаючого потоку повітря-ефект Месбауера або,по народному-"сухий лист". Так до,речі виникає підйомна сила крила літака. Журналіст-приклад його "ОСВІТнього"рівня. Удар повинен бути -"нецентральним".
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Дяченко Андрей, сам себе поправляє-" результат закону "Бернуллі",.-що також не радує: у одного немає елементарних знань,а до мене прийшов Альцгеймер. Таким чином-фізиці капець.
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