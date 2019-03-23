Вместо сборной Украины: "Зенит" с Ракицким провалил товарищеский матч

Питерский "Зенит" разгромно проиграл "Аустрии" в товариществом матче. В основном составе российской команды вышел украинский футболист Ярослав Ракицкий, которого не вызвали в сборную Украины на матчи квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга.

Экс-защитник "Шахтера" отыграл весь первый тайм и был заменен в перерыве. К тому времени его команда уже минимально уступала сопернику.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

Австрийцы повели в счете на 35-й минуте встречи. Кляйн пробил из-за пределов штрафной соперника, а Михаил Кержаков, не видевший момент удара, пропустил мяч в свои ворота.

После перерыва "Аустрия" забила быстрый гол. Матич откликнулся на передачу, забежал в штрафную и слету пробил по воротам "Зенита".

В концовке встречи австрийцы довели счет до разгромного. Подачу с левого фланга в касание замкнул Эвандро.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный менеджер Вадим Шаблий заявил, что украинский защитник Ярослав Ракицкий осознанно выбрал российский "Зенит". По мнению агента, экс-футболист "Шахтера" понимал, что может лишиться места в национальной команде Украины.

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