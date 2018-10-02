Вместо футболистов: в России судья забил самый нелепый гол года

В матче чемпионата Дагестана между командами "Киз ДД" и "Манас" забитым мячом отметился арбитр встречи Атай Даудов. После отраженного вратарем пенальти в ворота хозяев мяч срикошетил в судью и отлетел в ворота.

Сила удара оказалась настолько сильной, что рефери пришлось просить помощи медиков. После того, как арбитр пришел в себя, он засчитал забитый мяч, что вызвало ряд претензий со стороны игроков "Киз ДД".

Атай Даудов Фото из открытых источников

Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов объяснил, почему Атай Даудов принял верное решение. "Судья правильно засчитал, но это несчастный случай. Он не виноват, но надо быть внимательнее при выборе позиции. Будем считать, что просто был не очень опытный арбитр, и сделал он это неумышленно", - прокомментировал эпизод Хусаинов в эфире НСН.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором дивизионе Индонезии арбитр не назначил пенальти и был избит футболистами.