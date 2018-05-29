Власти РФ придумали бредовый запрет для россиян на ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу российские власти устроили своим гражданам настоящий террор.

Россиянам запрещают выглядывать из окон своих квартир и пользоваться балконами во время ЧМ, пишет корреспондент The Daily Mail Уилл Стюарт.

"Если они живут в том же городе, где расположены тренировочные базы они должны подписать документы, обязывающие не фотографировать или снимать на видео игроков, или даже "наблюдать" за проходящими автоколоннами, связанными с футбольным празднеством. В Калининграде, где Англия сыграет в следующем месяце, поверх разбитых стеклянных окон заброшенной фабрики были установлены баннеры, чтобы "украсить" промышленное недоразумение города. В Ростове-на-Дону вывешены плакаты с изображениями счастливых местных жителей, которые машут из окон запущенных зданий", - утверждает журналист.

Dailymail

Dailymail

Есть опасения, что те жители, которые нарушат предписанный порядок, могут столкнуться с санкциями со стороны ФСБ или полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгограде местные власти оригинально подошли к ремонту домов, которые расположены на пути следования к стадиону.