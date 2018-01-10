Власти Москвы ради ЧМ-2018 организовали для россиян кислотный ад: фотофакт

Московские власти решили украсить столицу РФ для гостей предстоящего чемпионата мира по футболу-2018, потратив 6 миллиардов рублей на подсветку деревьев. Первая часть проекта была реализована на Воробьевых горах, вызвав массовый гнев россиян.

Это, конечно, апофеоз деятельности городских властей по "благоустройству" Москвы. Особенно учитывая полный коллапс с программой капремонта. А на лампочки деньги есть. Кроме того, эта подсветка вредна для экологии Воробьевых гор, о чем уже писали специалисты. И ведь же наверняка есть люди, которые принимая это дикое решение, аргументировали тем, что это красиво", - написал на своей странице в Facebook известный российский комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев.

Жители столицы РФ в социальных сетях поддержали журналиста и также стали жаловаться на "кислотный ад" и невозможность спать по ночам.

Напомним, что накануне россияне сняли пафосный фильм про футбол и жестко опозорились.