Винник прогнулся перед ФФУ из-за сборной: реакция фанаток

Известный украинский певец Олег Винник перенес свой концерт, который должен был состоятся во Львове на стадионе "Арена Львов" 1 июня, на 24 августа.
Артист удовлетворил просьбу Федерации футбола Украины о переносе мероприятия в связи с проведением на арене матча отбора на Евро-2020 сборной Украины против Сербии 7 июня.
Олег Винник
facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/
"Друзья, по просьбе Федерации футбола Украины мы вынуждены перенести концерт, который должен был состоятся 1 июня на стадионе "Арена Львов". Встретимся во Львове 24 августа и вместе отпразднуем День независимости Украины", - обратился к поклонницам Винник на своей официальной странице в Facebook.
Фанаток не расстроил перенос события. Подписчицы Винника все еще с нетерпением ожидают концерта любимого певца во Львове.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом на первые матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Украинский специалист принял официальное решение по защитнику Ярославу Ракицкому, который в январе 2019 года подписал контракт с российским "Зенитом".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.