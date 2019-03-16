МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Винник прогнулся перед ФФУ из-за сборной: реакция фанаток

2.4тЧитать материал на украинском

Известный украинский певец Олег Винник перенес свой концерт, который должен был состоятся во Львове на стадионе "Арена Львов" 1 июня, на 24 августа.

Артист удовлетворил просьбу Федерации футбола Украины о переносе мероприятия в связи с проведением на арене матча отбора на Евро-2020 сборной Украины против Сербии 7 июня.

Олег Винник

Олег Винник

facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/

"Друзья, по просьбе Федерации футбола Украины мы вынуждены перенести концерт, который должен был состоятся 1 июня на стадионе "Арена Львов". Встретимся во Львове 24 августа и вместе отпразднуем День независимости Украины", - обратился к поклонницам Винник на своей официальной странице в Facebook.

Новости
Сборной Украины готовят горячий прием в Португалии

Фанаток не расстроил перенос события. Подписчицы Винника все еще с нетерпением ожидают концерта любимого певца во Львове.

Винник прогнулся перед ФФУ из-за сборной: реакция фанаток

Винник прогнулся перед ФФУ из-за сборной: реакция фанаток

Винник прогнулся перед ФФУ из-за сборной: реакция фанаток

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом на первые матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Украинский специалист принял официальное решение по защитнику Ярославу Ракицкому, который в январе 2019 года подписал контракт с российским "Зенитом".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Олег Винник
Место
УкраинаЛьвов
Теги
сборная Украины по футболуАрена Львов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Обоз дебилы, что за название статьи? Умный человек принял умное решение!!! Это вы прогибаетесь под всякую мразь, типа Тимошенко!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения