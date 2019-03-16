Винник прогнулся перед ФФУ из-за сборной: реакция фанаток

Известный украинский певец Олег Винник перенес свой концерт, который должен был состоятся во Львове на стадионе "Арена Львов" 1 июня, на 24 августа.

Артист удовлетворил просьбу Федерации футбола Украины о переносе мероприятия в связи с проведением на арене матча отбора на Евро-2020 сборной Украины против Сербии 7 июня.

Олег Винник facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/

"Друзья, по просьбе Федерации футбола Украины мы вынуждены перенести концерт, который должен был состоятся 1 июня на стадионе "Арена Львов". Встретимся во Львове 24 августа и вместе отпразднуем День независимости Украины", - обратился к поклонницам Винник на своей официальной странице в Facebook.

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Фанаток не расстроил перенос события. Подписчицы Винника все еще с нетерпением ожидают концерта любимого певца во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом на первые матчи квалификации чемпионата Европы-2020. Украинский специалист принял официальное решение по защитнику Ярославу Ракицкому, который в январе 2019 года подписал контракт с российским "Зенитом".

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