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13 апреля • обновлено в 11:10
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Виктор Фонт заявил, что Барселона может обанкротиться

3.6т
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Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что сейчас каталонский клуб переживает непростые времена, которые могут закончиться банкротством.

"В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется прямо к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами", – цитирует слова Фонта издание Чемпионат.

"Барселона"

"Барселона"

Forbes

Он также назвал проблемы, которые оказали наибольшее негативное влияние на команду.

"Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена", – добавил Фонт.

Отметим, что выборы президента "Барселоны" запланированы на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10-кратного чемпиона Бельгии отправили в любительскую лигу из-за наличия значительных задолженностей по зарплате.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Испания Барселона
Теги
банкротство ФК Барселона
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