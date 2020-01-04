"Вест Хэм" готовит подставу Ярмоленко

Лондонский "Вест Хэм" ведет переговоры с "Бенфикой" об аренде полузащитника Жедсона Фернандеша, который играет справа в полузащите - на позиции украинца Андрея Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Как сообщает Sky Sports, стороны обсуждают аренду сроком на 18 месяцев с опцией выкупа.

20-летним португальцем также интересуется "Манчестер Юнайтед", однако сам Фернандеш по семейным причинам хочет переехать в Лондон.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря "Вест Хэм" объявил о назначении на пост главного тренера команды шотландского специалиста Дэвида Мойеса, заменившего на этой должности Мануэля Пеллегрини.

Напомним, что Андрей Ярмоленко получил травму и пропустит около трех-четырех недель. Кроме того, "Вест Хэм" выставил украинца на продажу в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе 2020 года.

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