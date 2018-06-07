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Верховная Рада не смогла запретить показ ЧМ-2018 в Украине

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Депутаты Верховной Рады Украины не нашли достаточное количество голосов для запрета трансляции чемпионата мира по футболу, который 14 июня стартует в России.

Депутаты не смогли даже включить в повестку дня постановление о запрете показа мундиаля.

"За" проголосовали только 142 депутата.

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Отметим что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержал проект постановления, которым предусматривается запрет трансляции ЧМ-2018 России.

Напомним, правами на трансляцию матчей ЧМ-2018 владеют украинские телеканалы "Интер" и НТН. Трансляторы накануне объявили имена комментаторов, которые будут работать на матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Интер" опубликовал полное расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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