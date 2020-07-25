Вербич рассказал о реакции в "Динамо" на назначение Луческу

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич признался, что назначение Луческу стало сюрпризом для него лично и неожиданностью для остальных футболистов.

В команде, которая сейчас в отпуске, про нового тренера высказываются сдержано и считают, что ему необходимо дать шанс.

"Очень рад, что буду работать под руководством такого специалиста. А там увидим, как будет на тренировках. Ему необходимо дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер. Мы должны смотреть вперед и радоваться, что с нами работает такой тренер. Было много других имён, но когда сказали, что Луческу возглавит Динамо, я воспринял это как сюрприз. Никто не ждал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет", – цитирует словенца телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде. Также стало известно, что Мирче в "Динамо" будет помогать экс-тренер "Шахтера" – молдавский специалист Александр Спиридон.

После подписания Луческу Олег Блохин заявил, что он в шоке и ему плюнули в душу.