"Великий!" Неожиданный поступок Роналду вызвал волну восхищения в сети

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду остановил клубный автобус чтобы сфотографироваться с юным поклонником, который болен раком.

После субботней тренировки футболисты португальской команды ехли в отель, когда Роналду увидел из окна 11-летнего мальчика с плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo ("Криштиану Роналду, обними меня").

🇵🇹 Cristiano Ronaldo told the Portuguese bus driver to stop the ride so he could take a photo with a little kid who was holding a sign saying he wants CR7's signature. CR7 brought him onto the bus, took pictures and gave him a signed shirt.



Respect👏 ❤️ pic.twitter.com/K1oZUJGngE