"VAR не доехала": чемпионат России по футболу начался с позора

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 начался со скандала. В игре 1-го тура футболист "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол со штрафного в ворота "Рубина", который засчитали ошибочно.

По новым футбольным правилам, вступившим в силу с 25 июня, игрокам команды, которая бьет штрафной, запрещается мешать соперникам, стоящим в "стенке" и подходить к ним ближе чем на один метр.

Гол прокомментировал заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов: "Мне интересно: в Россию не только система VAR не доехала, но и новость об изменениях в правилах? Игроки атакующей команды теперь не имеют права находиться к стенке ближе, чем на один метр. А здесь? Гол "Локомотива". Засчитанный".

Также о голе высказался в твиттере известный российский комментатор Василий Уткин: "Мда. Гол Миранчука, который прямо запрещен новыми правилами в части постановки стенки. Судья уровня Вилкова не выучил к сезону уроки. Это позорно".

Как сообщал OBOZREVATEL, утверждены новые правила футбола.

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