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"VAR издевается": итальянские СМИ бурно отреагировали на победу Украины

5.7тЧитать материал на украинском

Итальянские средства массовой информации закатили настоящую истерику после фантастической победы сборной Украины по футболу U-20 на молодежном чемпионате мира.

"VAR издевается": итальянские СМИ бурно отреагировали на победу Украины

La Gazzetta dello Sport сомневается в правомерности отмены гола своей родной команды: "Турнир для Италии закончился. Булеца — решает, а VAR — издевается".

"VAR издевается": итальянские СМИ бурно отреагировали на победу Украины

Tuttosport высказывается спокойнее: "VAR убирает молодую Италию. Украина в финале чемпионата мира".

"VAR издевается": итальянские СМИ бурно отреагировали на победу Украины

La Corriere dello Sport не выдерживает: "Молодая Италия прощается с чемпионатом мира: в финал идет Украина. Решающий удар Булецы и отмененный ничейный гол Скамакки".

"VAR издевается": итальянские СМИ бурно отреагировали на победу Украины

La Repubblica сокрушается: "Решающий Булеца, но новая технология отменила спасительный гол Италии".

"VAR издевается": итальянские СМИ бурно отреагировали на победу Украины

Football Italia полагает, что чемпионат мира в Польше покинула "яростная Италия"...

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"Это позор!" В Италии устроили истерику из-за победы Украины на ЧМ по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ по футболу U-20 Украина - Южная Корея пройдет 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь (Польша).

В полуфинале подопечные Александра Петракова в драматичном триллере обыграли команду Италии.

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Источник
Источник:zbirna.com
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Молодая команда Италии проиграла матч. А вот подонки - писаки обocpaлись своей истерикой!
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