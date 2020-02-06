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7 февраля • обновлено в 08:31
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В WADA прокомментировали отстранение России от ЧМ-2022

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Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) ответили на информацию о запрете на участие России в чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как сообщает агентство Лента.ру, в организации заявили, что, поскольку ЧМ по футболу является крупным международным соревнованием, сборная России сможет выступать на мировом первенстве только под нейтральным флагом, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поддержит решение WADA от 9 декабря 2019 года.

Чемпионат мира по футболу 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года

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Стоит отметить, что в организации еще не выступили с официальным заявлением по поводу отстранения российской команды от чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший арабский спортивный телеканал BeIN Sports опубликовал информацию о том, что сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022 по футболу.

Позже глава РУСАДА Юрий Ганус и ФИФА не подтвердили информацию об отстранении россиян.

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Темы
ЧМ-2022 допинговый скандал
Теги
WADA сборная России по футболу
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Серж Серж
Серж Серж
отлично,как.цапы выступят под белым флагом и главный спонсор везде и на футболках-МЕЛЬДОНИЙ）
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Махно Володимир
Махно Володимир
короче если кaцапы хотят выступать, то им придется вывесить на палки свои белые труселя...ну или почти белые...немного обосцанные и обосранные :)))))
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