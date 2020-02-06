В WADA прокомментировали отстранение России от ЧМ-2022

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) ответили на информацию о запрете на участие России в чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как сообщает агентство Лента.ру, в организации заявили, что, поскольку ЧМ по футболу является крупным международным соревнованием, сборная России сможет выступать на мировом первенстве только под нейтральным флагом, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поддержит решение WADA от 9 декабря 2019 года.

Чемпионат мира по футболу 2022 года Спорт День за Днем

Стоит отметить, что в организации еще не выступили с официальным заявлением по поводу отстранения российской команды от чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший арабский спортивный телеканал BeIN Sports опубликовал информацию о том, что сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2022 по футболу.

Позже глава РУСАДА Юрий Ганус и ФИФА не подтвердили информацию об отстранении россиян.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!