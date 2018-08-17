"Г*внари вонючие": лучший футболист России разозлил белорусов

Лучший на сегодня футболист России Артем Дзюба поразил белорусов своим высказыванием о "братских народах". После фантастической победы "Зенита" над минским "Динамо" (8:1) нападающему напомнили о словах президента Беларуси Александра Лукашенко, который из-за позорного поражения россиян в Минске (0:4) назвал соперников ползающими на четвереньках.

"Лукашенко отвечать не буду. Батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы – наши братья", – заявил Дзюба. Читатели сайта by.tribuna.com гневно отреагировали на эти слова, посчитав их лицемерием.

"Мне русские не братья! Г*внари они вонючие", "В Instagram почитайте, как там наши "братья" о нас отзываются... Спасибо, но русские нам не братья точно!", "Дзюба в своем ватноватом репертуаре", "Да забудьте вы это братство, лучше развивайтесь", – пишут пользователи.

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