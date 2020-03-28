В испанском футбольном клубе "Валенсии" выявлено масштабное заражение коронавирусом среди игроков и сотрудников.

Карантин в Валенсии

Как утверждает Marca, инфицированы 25 человек: 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала.

"Валенсия" решила не разглашать фамилии заразившихся COVID-19, чтобы не вторгаться в частную жизнь людей.

Отметим, что за испанский клуб выступает российский хавбек Денис Черышев. Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен несколько дней назад злостно нарушил карантин. Его засняли в тот момент, когда он совершал пробежку по улицам одноименного города.

Отметим, что 27 марта Испания установила новый антирекорд по смертности от коронавируса – за сутки там скончались 832 человека.

Это стало самым большим числом погибших с начала эпидемии, сообщили в Министерстве здравоохранения Испании. В стране погибли уже 5 690 человек.

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