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22 мая • обновлено в 15:54
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В украинском футболе зафиксирован второй случай коронавируса

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Ровненский "Верес" стал вторым украинским клубом, в котором был зафиксирован случай заражения коронавирусом.

"Ситуация на Ровенщине непростая. У нас, например, слава Богу, по спортивной части заболеваний нет, а по административной – есть человек, который, соответственно, имеет позитивный тест", – цитирует слова президента "Вереса" Ивана Надеина издание Sportarena.

Коронавирус в ровненском "Вересе"

Коронавирус в ровненском "Вересе"

XSPORT.ua

Он рассказал об этом в четверг, 21 мая, во время Совета лиг ПФЛ, на котором было принято решение досрочно завершить розыгрыш Второй лиги Украины. На момент остановки сезона "Верес" находился на третьем месте в группе А.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения коронавирусом в украинском футболе был зафиксирован в команде "Минай", которая выступает в Первой лиге.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
Тег
Верес Ривне
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