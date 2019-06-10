В украинской группе отбора Евро-2020 возник новый скандал: что произошло

Федерация футбола Литвы (ФФЛ) намерена подать протест на результат матча отбора Евро-2020 с командой Люксембурга, который состоялся в пятницу, 7 июня.
Встреча завершилась вничью 1:1, но, по мнению литовской стороны, футболист Жерсон Родригес не имел права выступать в составе их соперника. Как пишет портал lrytas.lt, представители ФФЛ обратятся в УЕФА и ФИФА с требованием засчитать Люксембургу техническое поражение.
Жерсон Родригес (в красном)
lrytas.lt
"Вероятность того, что УЕФА удовлетворит протест, невелика, но пока она есть, нужно ей воспользоваться", – заявил генеральный секретарь ФФЛ Эдгарас Станкявичюс.
Отметим, что сборная Литвы, имея в активе лишь одно очко, занимает последнее место в группе В, уверенное лидерство в которой удерживает Украина.
Ранее федерации Португалии и Люксембурга подавали протест на участие в составе нашей команды Жуниора Мораеса. УЕФА отклонил претензии соперников украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной Люксембурга отказывались вылетать во Львов на матч с Украиной, который пройдет 10 июня.
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