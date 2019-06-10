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В украинской группе отбора Евро-2020 возник новый скандал: что произошло

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Федерация футбола Литвы (ФФЛ) намерена подать протест на результат матча отбора Евро-2020 с командой Люксембурга, который состоялся в пятницу, 7 июня.

Встреча завершилась вничью 1:1, но, по мнению литовской стороны, футболист Жерсон Родригес не имел права выступать в составе их соперника. Как пишет портал lrytas.lt, представители ФФЛ обратятся в УЕФА и ФИФА с требованием засчитать Люксембургу техническое поражение.

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Жерсон Родригес (в красном)

Жерсон Родригес (в красном)

lrytas.lt

"Вероятность того, что УЕФА удовлетворит протест, невелика, но пока она есть, нужно ей воспользоваться", – заявил генеральный секретарь ФФЛ Эдгарас Станкявичюс.

Отметим, что сборная Литвы, имея в активе лишь одно очко, занимает последнее место в группе В, уверенное лидерство в которой удерживает Украина.

Ранее федерации Португалии и Люксембурга подавали протест на участие в составе нашей команды Жуниора Мораеса. УЕФА отклонил претензии соперников украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной Люксембурга отказывались вылетать во Львов на матч с Украиной, который пройдет 10 июня.

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная Люксембурга по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Правильно! В пятак свиньям их же дерьмом!
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