В УЕФА готовят сенсационное решение о переносе финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов-2020 из Стамбула. Причиной является начавшаяся военная операция турецкой армии в Сирии.

Турецкие болельщики Image Sport

По словам вице-президента УЕФА Мишеля Ува, организация рассмотрит варианты переноса.

"Мы будем работать над этим вопросом в своей компетенции. Все решения будут приниматься только после консультаций с руководством и президентом УЕФА", - сказала Ува, которого цитирует Tuttomercato.

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Ранее стало известно, что УЕФА проведет расследование относительно инцидента на матче между сборными Турции и Албании. После победного гола на 90-й минуте встречи турецкие футболисты публично отдали честь в знак поддержки военной операции своей страны против сирийских курдов. Согласно регламенту проведения мероприятий под эгидой УЕФА, действия, связанные с политическими, идеологическими и религиозными взглядами категорически запрещены.

Финал Лиги чемпионов назначен на 30 мая 2020 года. Состояться он должен в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА принял решение по сборной Украины на Евро-2020.

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