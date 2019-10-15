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15 октября • обновлено в 18:28
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В УЕФА готовят сенсационное решение о переносе финала Лиги чемпионов

5.4т Читать материал на украинском

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов-2020 из Стамбула. Причиной является начавшаяся военная операция турецкой армии в Сирии.

Турецкие болельщики

Турецкие болельщики

Image Sport

По словам вице-президента УЕФА Мишеля Ува, организация рассмотрит варианты переноса.

"Мы будем работать над этим вопросом в своей компетенции. Все решения будут приниматься только после консультаций с руководством и президентом УЕФА", - сказала Ува, которого цитирует Tuttomercato.

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Ранее стало известно, что УЕФА проведет расследование относительно инцидента на матче между сборными Турции и Албании. После победного гола на 90-й минуте встречи турецкие футболисты публично отдали честь в знак поддержки военной операции своей страны против сирийских курдов. Согласно регламенту проведения мероприятий под эгидой УЕФА, действия, связанные с политическими, идеологическими и религиозными взглядами категорически запрещены.

Финал Лиги чемпионов назначен на 30 мая 2020 года. Состояться он должен в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА принял решение по сборной Украины на Евро-2020.

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Тема
Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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Havryliuk Ivan
Havryliuk Ivan
Значит уефа одобряет клич "путин куйло лалалала!
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