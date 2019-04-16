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В Турине перед матчем ЛЧ задержаны вооруженные фаны "Аякса"

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Сотрудники итальянской полиции провели спецоперацию в результате которой были задержаны 54 фаната голландского "Аякса", прибывшие в Турин на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Во время досмотра, у них изъяли оружие, петарды, дымовые шашки. Как сообщает Sky Sport, после оформления необходимых документов, болельщики буду депортированы из страны.

Фанаты "Аякса"

Фанаты "Аякса"

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Схожая ситуация произошла и перед первым матчем "Аякс"-"Ювентус", когда перед началом встречи были арестованы 119 итальянских фанатов, у которых правоохранители изъяли ножи, дубинки и газовые баллончики.

Напомним, что 16 апреля "Ювентус" примет "Аякс" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом поединке, который прошел в Амстердаме, нидерландский и итальянский клубы расписали ничью - 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" летом 2019 года не примет участие в Международном Кубке чемпионов, который ежегодно проводится в США. Причиной пропуска соревнований стал скандал с изнасилованием Кэтрин Майорги звездным игроком "старой сеньоры" Криштиану Роналду.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИталияТурин
Теги
ФК АяксФК Ювентус
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