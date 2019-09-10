Вслепую: футболист забил самый невероятный гол осени

Японский футболист Хаято Накама отметился фантастическим голом во втором дивизионе чемпионата страны.

Полузащитник "Окаямы" на 22-й минуте вырвался один на один с голкипером "Фаджиано Окаяма", в падении пробил в штангу. Мяч отскочил от каркаса ворот и попал в Накаму, который уже лежал спиной к воротам, после чего влетел в ворота.

В соцсетях этот удар окрестили самым курьезным забитым мячом осени. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки

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