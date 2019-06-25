В "Шальке" психанули из-за Коноплянки и пошли на решительный шаг

Немецкий "Шальке" твердо намерен расстаться с полузащитником сборной Украины Евгением Коноплянкой.

По данным турецкого издания Haber365, 29-летний футболист не входит в планы тренерского штаба "кобальтовых". Ради трансфера Коноплянки гельзенкирхенцы готовы пойти на радикальный шаг и отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что по контракту украинца и клуба им предстоит еще один год сотрудничества.

Данное желание "Шальке" вызвано, тем, что вингер получает одну из самых высоких зарплат в команде – четыре миллиона евро в год.

Евгений Коноплянка

Такое поведение немецкого клуба выгодно стамбульскому "Фенербахче", который на данный момент проявляет наибольший интерес к нашему соотечественнику.

В то же время, как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Фенербахче" Эрсун Янал не заинтересован в услугах Коноплянки, так как считает, что украинец существенно потерял в игровом плане за последний сезон.

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