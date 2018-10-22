В "Шахтере" произошла кадровая катастрофа перед игрой Лиги чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что ни Тайсон ни Марлос не смогут принять участие в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Мы потеряли два, наверное, важнейших элемента команды. Также сейчас под вопросом участие Исмаили. Постараемся обойтись теми силами, что у нас есть. Мы ни в коем случае не станем менять расстановку. Будем действовать с той же схемой, которую использовали практически с самого начала моей работы в "Шахтере". ", – сказал Фонсека на пресс-конференции в Харькове.

Португалец рассказал о проблемах своих основных футболистов.

"Тайсон получил травму в матче с "Зарей" и выбыл по крайней мере на шесть недель. У Марлоса повреждение после встречи с "Десной". Уверен, что он пропустит два ближайших поединка", - подытожил наставник.

Напомним, что встреча 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" пройдет 23 октября на "Металлисте". Начало в 22:00.