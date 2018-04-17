В сети вспомнили самое скандальное фото в истории АПЛ

17 апреля 2010 года, ровно 8 лет назад, было сделано самое скандальное фото чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" проводил свой гостевой матч против "Манчестер Сити". Это игра была очень важна для гостей, которая шли на втором месте и отставали от лидирующего "Челси" на несколько очков.

В добавленное время при счете 0:0 Патрис Эвра вырезал мяч с фланга и Скоулз забил головой победный мяч.

Во время празднования к Скоулзу подошел Гарри Невилл и в губы поцеловал Пола.

Новости Футболист забил гол и устроил самое необычное празднование года

Фотография этих нежностей облетела все СМИ и по мнению большинства болельщиков стала самой скандальной в истории английской Премьер-лиги (АПЛ).

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Англии футболисты устроили самую невероятную концовку в сезоне.