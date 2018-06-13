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В сборной Мексики рассказали подробности оргии перед ЧМ-2018

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Футболист сборной Мексики Хавьер Эрнандес поделился подробностями вечеринки команды перед вылетом на чемпионат мира в Россию.

"Это тема, о которой я хотел бы рассказать. Правда в том, что мы собрались, чтобы отпраздновать мой [30-й] день рождения. В сборной нам дали выходной. Мы организовали вечеринку, куда я пригласил всех игроков. Пришли все, кроме вратаря Хосе Короны, потому что у него были личные проблемы, и он извинился передо мной и командой. Мы поужинали вместе, а потом пришло много людей", — рассказал Эрнандес в интервью ESPN.

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По словам футболиста, проституток на вечеринке не было: "Я должен сказать прямо, что никакого эскорта или чего-то подобного на вечеринке не было... это было бы неуважением к людям, которые пришли к нам". Тем не менее форвард добавил, что не стал бы повторять случившееся.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками.

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Тема
ЧМ-2018
Объект
сборная Мексики по футболу
Источник
Источник:Lenta.ru
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