В РПЛ зафиксирована самая крупная победа в истории

Футбольный клуб "Сочи", со счетом 10:1 обыграв в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) ФК "Ростов", добыл самую крупную победу в истории чемпионата России в РПЛ.

Впервые клуб РПЛ забил в ворота соперника 10 голов.

Кроме того, "Сочи" повторил рекорд по наибольшей разнице мячей в матче чемпионата.

3 ноября 2000 года в матче Премьер-Лиги московский "Локомотив" разгромил элистинский "Уралан" со счётом 9:0. За "Ростов" в матче с "Сочи" играли футболисты моложе 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у шести игроков основного состава "Ростова" была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. "Ростов" просил о переносе встречи, но руководство "Сочи" ответило отказом.